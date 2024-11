© APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Sondierungen zwischen ÖVP und SPÖ zur Bildung einer neuen Bundesregierung gehen am Dienstag in Runde vier. Nach diesem Gespräch könnte feststehen, ob die NEOS künftig als dritte Partner zugezogen werden. Bereits am Montag war NEOS-Obfrau Beate Meinl-Reisinger mit VP-Chef Karl Nehammer und dem SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler zu einer Besprechung zusammengekommen und hatte sich im Anschluss tendenziell optimistisch gezeigt.