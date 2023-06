Eni und Var Energi erwerben "Neptune"-Gasanlagen

Der italienische Energieriese Eni und das norwegische Unternehmen Var Energi haben die "Neptune Energy Group" erworben, ein führendes Explorations- und Produktionsunternehmen, das in Westeuropa, Nordafrika, Indonesien und Australien Gas fördert. Neptune verfügt über ein weltweites Portfolio an Gasanlagen.

Eni wird das gesamte Portfolio von Neptune mit Ausnahme der Anlagen in Deutschland und Norwegen erwerben. Die Aktivitäten in Deutschland werden vor der Transaktion aus dem Portfolio ausgegliedert, während die Aktivitäten in Norwegen von Var im Rahmen eines separaten Aktienkaufvertrags direkt von Neptune erworben werden. Der Unternehmenswert von Neptune beträgt 2,6 Mrd. Dollar (2,4 Mrd. Euro). Var ist ein an der Osloer Börse notiertes Unternehmen, das sich zu 63 Prozent im Eigentum von Eni befindet.

"Mit dieser Transaktion erwirbt Eni ein hochwertiges, kohlenstoffarmes Portfolio, das sich strategisch und operativ hervorragend ergänzt. Wir sind davon überzeugt, dass Gas eine entscheidende Brückenenergie für die globale Energiewende ist, und wir sind bestrebt, unseren Anteil an der Erdgasproduktion bis 2030 auf 60 Prozent zu erhöhen", sagte Claudio Descalzi, CEO von Eni. "Die Übernahme von Neptune wird unser Portfolio hauptsächlich mit Gasressourcen bereichern. Durch die Transaktion werden etwa 4 Milliarden Kubikmeter Gas für die europäischen Verbraucher hinzukommen", so Descalzi.