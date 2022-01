Eni bereitet Börsengang von Tochter Vaar Energi vor

Eni will mit Mehrheitsbeteiligung von "50-plus" an Vaar beteiligt bleiben

Der italienische Energieversorger Eni und die norwegische Beteiligungsfirma HitecVision wollen ihr Gemeinschaftsunternehmen Vaar Energi an die Börse in Oslo bringen. Das teilten die beiden Unternehmen, die 69,8 Prozent und 30,2 Prozent an dem Gas- und Ölunternehmen halten, mit. Eni wolle mit einer Mehrheitsbeteiligung von "50-plus" an Vaar beteiligt bleiben, sagte Vaar-Chef Torger Roed. Zur möglichen Bewertung wollte er sich nicht äußern.

Insider hatten zu Reuters gesagt, Vaar Energie könnte mit 10 bis 15 Milliarden Dollar (9 bis 13 Mrd. Euro) bewertet werden. Es wäre einer der größten Aktienplatzierungen an der Börse in Oslo.