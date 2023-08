Energiekonzern EnBW erhöht Investitionen

Der deutsche Energiekonzern EnBW hat im ersten Halbjahr seine Investitionen erhöht. Von Jänner bis Ende Juni habe der Versorger die Bruttoinvestitionen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 48 Prozent auf 1,58 Mrd. Euro abgehoben. Ein Großteil davon sei in Wachstumsprojekte geflossen. Hierzu gehörten der Ausbau der Transport- und Verteilnetze und die Entwicklung des Offshore-Windparks "He Dreiht" in der deutschen Nordsee.

EnBW legte am Freitag den Bericht zum ersten Halbjahr vor und bestätigte die vor einer Woche veröffentlichten vorläufigen Zahlen. Danach fuhr der Konzern in den ersten sechs Monaten einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von rund 3,5 Mrd. Euro ein nach 2,1 Mrd. im Vorjahreszeitraum. EnBW profitierte insbesondere von Zuwächsen in der Stromerzeugung und im Energiehandel. Für das Gesamtjahr bleibe es bei der Prognose, wonach das Konzernergebnis am oberen Ende der Spanne von 4,7 und 5,2 Mrd. Euro liegen soll.