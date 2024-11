© APA/APA/AFP/THOMAS KIENZLE home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Energiekonzern EnBW hat nach Einbußen in den ersten neun Monaten seine Jahresziele bekräftigt. Der bereinigte operative Gewinn (Adjusted EBITDA) werde im Gesamtjahr unverändert in einer Bandbreite von 4,6 bis 5,2 Mrd. Euro erwartet. In den ersten neun Monaten sei der Wert auf 3,7 Mrd. Euro geschrumpft - ein Rückgang um rund 24 Prozent.