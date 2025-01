"Emilia Pérez" und "The Brutalist" große Gewinner bei Globes

Die Golden Globes gelten als wichtiger Fingerzeig dafür, wer bei der Verleihung der Oscars am 2. März 2025 zum Zug kommen könnte. Die Globe-Trophäen wurden in 27 Film- und Fernsehkategorien verliehen. Der US-Sender CBS strahlte die etwa dreistündige Show live aus.

"Emilia Pérez" war mit Nominierungen in zehn Kategorien ins Rennen gegangen. Der fast vollständig auf Spanisch gedrehte Musical-Thriller erzählt die Geschichte eines mexikanischen Drogenbarons, der ein neues Leben als Frau beginnen will. Beim Festival in Cannes erhielt der Streifen bereits den Preis der Jury.

Bei den Golden Globes gewann der Thriller des französischen Regisseurs Jacques Audiard auch die Auszeichnung für den besten nicht-englischsprachigen Film sowie für den besten Filmsong. Die US-Schauspielerin Zoë Saldaña wurde für ihre Rolle in dem Film als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet.

"Ihr könnt uns vielleicht ins Gefängnis stecken, ihr könnt uns verprügeln, aber ihr könnt uns niemals unsere Seele, unseren Widerstand, unsere Identität nehmen", sagte die Hauptdarstellerin, die spanische Trans-Schauspielerin Karla Sofía Gascón. "Erhebt eure Stimme (...) und sagt: 'Ich habe gewonnen. Ich bin die, die ich bin, nicht die, die ihr wollt.'"

Auch für den Film "The Brutalist" wurde es eine preisträchtige Nacht: Brady Corbet gewann mit dem Drama auch die Auszeichnung in der Kategorie Bester Regisseur. "Niemand wollte einen dreieinhalbstündigen Film über einen Designer aus der Mitte des Jahrhunderts sehen (...), aber es funktioniert", sagte Corbet. Für Hauptdarsteller Brody wurde der Abend zum Karriere-Comeback: Er wurde mit dem Golden Globe für den Besten Schauspieler in einem Drama geehrt.

Die brasilianische Schauspielerin Fernanda Torres stach die Filmstars Angelina Jolie ("Maria") und Nicole Kidman ("Babygirl") aus und gewann für ihre Rolle im Film "I'm Still Here" den Golden Globe als Beste Schauspielerin in einem Drama.

US-Filmstar Demi Moore ("The Substance") wurde bei der Gala mit einem Golden Globe als beste Schauspielerin in einer Komödie oder einem Musical ausgezeichnet. Der Schauspieler Sebastian Stan ("A Different Man") wurde in dieser Sparte als bester männlicher Darsteller geehrt.

Das opulente Historiendrama "Shogun" und die smarte Showbiz-Comedy "Hacks" gewannen bei den Golden Globes Preise als beste Serien des Jahres. Die Literaturverfilmung "Shogun" wurde von der Auslandspresse in Hollywood zur besten Dramaserie des Jahres erklärt. Hiroyuki Sanada und Anna Sawai gewannen auch den Golden Globe als beste Drama-Hauptdarsteller. Tadanobu Asano wurde als bester TV-Nebendarsteller ausgezeichnet und hielt eine enthusiastische Rede. Die Historienserie über japanische Samurai-Kultur hatte im September bereits 18 Emmy Awards gewonnen, ein neuer Rekord für die TV-Preise.

"Hacks" über eine alternde Stand-up-Komikerin in Las Vegas gewann den Golden Globe als beste Comedy- oder Musicalserie. Es war nach 2022 die zweite solche Auszeichnung für die Serie. Jean Smart siegte wie schon 2022 als beste Hauptdarstellerin einer Comedy. Bester Hauptdarsteller einer Comedyserie wurde Jeremy Allen White als Koch Carmy in "The Bear".

Bei den Miniserien lag der Stalker-Thriller "Baby Reindeer" vorne. Jessica Gunning siegte auch als beste TV-Nebendarstellerin. Beste Hauptdarstellerin einer Miniserie wurde Jodie Foster für die Krimiserie "True Detective". Den Golden Globe als bester Hauptdarsteller bekam Colin Farrell für den "Batman"-Ableger "The Penguin".