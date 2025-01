"Emilia Pérez" geht mit 13 Nominierungen in die Oscar-Nacht

Der österreichisch-schweizerische Regisseur liegt damit neuerlich gut im Oscar-Rennen, wurde doch sein Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues" bei der Verleihung 2023 mit vier Auszeichnungen bedacht, darunter für den besten internationalen Film. Seine Verfilmung des gleichnamigen Romans von Robert Harris ist nun etwa als bester Film nominiert, außerdem dürfen sich Ralph Fiennes (Hauptdarsteller) und Isabella Rossellini (Nebendarstellerin) Chancen auf einen Preis ausrechnen. Kleiner Wermutstropfen für Berger: Auf eine Regie-Nominierung muss der Filmemacher weiter warten.

Im Paarlauf gesellte sich das Bob-Dylan-Biopic "Like A Complete Unknown" von James Mangold mit Jungstar Timothée Chalamet in der Hauptrolle zu Bergers dramatischem Kirchenkrimi. Beide Werke sind neben "Emilia Pérez", "Wicked" und "Der Brutalist" auch als bester Film nominiert. Die zehn Kandidaten umfassende Liste vervollständigen das Sci-Fi-Epos "Dune: Part Two", das brasilianische Drama "I'm Still Here" sowie "Anora", "Nickel Boys" und "The Substance".

Neben Fiennes rittern bei den Hauptdarstellern Adrien Brody ("Der Brutalist"), Colman Domingo für "Sing Sing", Sebastian Stan als junger Donald Trump in "The Apprentice" und Timothée Chalamet ("Like A Complete Unknown") um eine Trophäe. Hier gilt vielen Shootingstar Chalamet als Favorit. Bei den Damen sind hingegen Karla Sofía Gascón als Hauptdarstellerin des Transmusicals "Emilia Pérez", Cynthia Erivo für "Wicked", Mikey Madison für "Anora", Fernanda Torres für "I'm Still Here" und erstmals Hollywoods Altstar Demi Moore für "The Substance" Konkurrentinnen, wobei Moore gute Chancen auf ihren ersten Oscar ausgerechnet werden.

Im Rennen um den Auslandsoscar ist "Die Saat des heiligen Feigenbaum" des in Deutschland lebenden Regisseurs Mohammad Rasoulof. Der gebürtige Iraner misst sich hier mit dem omnipräsenten "Emilia Pérez" sowie der dänischen Produktion "Das Mädchen mit der Nadel", "I'm Still Here" aus Brasilien und dem lettischen Animationsstreifen "Flow". Der österreichische Beitrag "Des Teufels Beitrag" von Veronika Franz und Severin Fiala hatte es bereits zuvor nicht in die Vorauswahl geschafft.

