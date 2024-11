Eltern nach Heroinvergiftung von Zweijähriger freigesprochen

© APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Eltern einer Zweijährigen, die am 21. Jänner 2024 mit einer Heroinvergiftung in ein Wiener Spital gebracht wurde und nur dank rascher intensivmedizinischer Hilfe überlebte, sind am Mittwoch am Landesgericht vom Vorwurf des Quälens bzw. Vernachlässigens einer unmündigen Person (§ 92 StGB) freigesprochen worden. Während der Freispruch für die Mutter zu erwarten war, kam jener für den Vater insofern überraschend, als sich dieser in der Verhandlung schuldig bekannt hatte.