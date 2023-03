Elon Musk will chinesischen Ministerpräsidenten treffen

Elon Musk plant Insidern zufolge ein Treffen mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang. Der Chef des Elektroautobauers Tesla könnte schon im April nach China reisen, sagten zwei mit der Reise-Planung vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Der genaue Zeitplan sei jedoch von der Verfügbarkeit des Ministerpräsidenten abhängig.

China versucht die nur langsam voranschreitende Erholung der chinesischen Wirtschaft durch ausländische Investitionen voranzutreiben. Li steht bei den Bemühungen an vorderster Front. Die Volksrepublik ist für Tesla - nach den USA - der wichtigste Markt. In Shanghai betreibt der Autobauer sein größtes Werk. Stellungnahmen von Tesla und dem chinesischen Staat waren zunächst nicht erhältlich.

Musk und Li hatten sich bei der Eröffnung der Tesla-Fabrik 2019 in Shanghai getroffen. Musk besuchte China zuletzt Anfang 2020, als er bei einer Veranstaltung in dem Werk auf der Bühne tanzte und damit das Internet in Aufruhr versetzte.