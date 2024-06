Eisenbahngesetznovelle - vida kritisiert Sicherheitsrisiken

© APA/APA/THEMENBILD/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS STEINMAURER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die geplante Novellierung des Eisenbahngesetzes stößt bei der Gewerkschaft vida auf große Sicherheitsbedenken. Kritik gab es am Freitag in einer Pressekonferenz in Wien vor allem daran, dass 19-Jährige künftig Verschubloks steuern dürfen. Derzeit kann die Ausbildung erst ab 20 begonnen werden, sagte vida-Vorsitzender Roman Hebenstreit. Bahnunternehmen sollen sich zudem eigene Vorschriften erlassen können. Die "heute schon mangelnden Kontrolle" werde damit gänzlich unmöglich.