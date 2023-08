Einzelhandelsumsätze in Eurozone überraschend geschrumpft

Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone sind im Juni überraschend gesunken. Die Erlöse gingen gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent zurück, wie Eurostat am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Fachleute hatten mit einem Zuwachs von 0,2 Prozent gerechnet, nach revidiert plus 0,6 Prozent im Vormonat. Zunächst war von stagnierenden Umsätzen im Mai die Rede gewesen. Die anhaltend hohe Inflation dämpft noch immer die Kaufkraft vieler Menschen im Währungsgebiet.

Das Geschäft mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabak ging im Juni um 0,3 Prozent zurück. Die Erlöse außerhalb des Nahrungsmittelsektors sanken um 0,2 Prozent. Der Umsatz im Versand- und Interneteinzelhandel zog hingegen um 1,1 Prozent an. Bei Kraftstoffen ergab sich an den Tankstellen ein Plus von 1,0 Prozent.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat sanken die gesamten Juni-Umsätze um 1,4 Prozent. Experten hatten allerdings ein noch größeres Minus von 1,7 Prozent erwartet.