Ein Kind durch Murenabgang nahe Graz getötet

Ein Murenabgang in einem Wald in St. Marein bei Graz - östlich der Landeshauptstadt - hat am Mittwoch am späten Nachmittag ein Todesopfer gefordert, wie ein Polizeisprecher der APA auf Anfrage sagte. Vier Kinder wurden verschüttet, drei wurden leicht verletzt, für ein weiteres kam die Hilfe zu spät. Die Erdmassen dürften sich durch die Regenfälle der vergangenen Tage gelöst haben, als die Mutter von zwei der Kinder zusammen mit zwei weiteren in dem Wald unterwegs gewesen war.