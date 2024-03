Eigentümerlobby: Klagen wenn nötig gegen Leerstandsabgabe

Der Verband der Eigentümer und Vermieter zieht angesichts der Pläne der Regierung, es den Ländern zu ermöglichen, eine höhere Leerstandsabgabe einzuheben, kolportierte Zahlen zu leerstehenden Wohnungen in Zweifel. Laut dem Verband stünden österreichweit etwa 95.000 Wohnungen leer. "Bei diesen Wohnungen handelt es sich nicht um Spekulationsobjekte, sondern um Altbauwohnungen." Komme die Abgabe, folge eine Verbandsklage, hieß es am Montagabend in einer Aussendung.

von APA