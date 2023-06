EIB vergibt "grünes Darlehen" an EVN

Die Europäische Investitionsbank (EIB) beteiligt sich mit einem Darlehen über 110 Mio. Euro an Investitionen des niederösterreichischen Landesenergieversorgers EVN. Dabei handelt es sich um Windparks mit einer Gesamtleistung von 103 Megawatt. Damit könne das Unternehmen 72.650 Haushalte in Österreich mit grünem Strom versorgen. Das Windpark-Projekt soll Anfang 2025 abgeschlossen werden, wie die EIB am Montag mitteilte.

Die Kofinanzierung der EIB ist Teil des REPowerEU-Plan, mit dem die Europäische Union von russischem Öl und Gas unabhängig werden will.

Bei dem vorliegenden Projektdarlehen handelt es sich um die fünfte Finanzierung der Europäischen Investitionsbank für den niederösterreichischen Versorger, wie aus der Mitteilung der EIB hervorgeht. Allerdings ist es die erste, die die Kriterien für "grüne Darlehen" erfüllt.