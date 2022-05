Ebay enttäuscht mit Ausblick - Verschärfter Wettbewerb

Der Onlinehändler Ebay zeigt sich für das laufende Quartal nicht so optimistisch wie von Experten erwartet. Der US-Konzern sagte am Mittwoch nach US-Börsenschluss einen Quartalsumsatz zwischen 2,35 und 2,4 Milliarden Dollar voraus. Experten hatten in Schnitt 2,54 Milliarden auf dem Zettel. Im abgelaufenen Vierteljahr lagen die Erlöse bei 2,48 Milliarden - dem Konzern zufolge ein Rückgang von sechs Prozent - und damit faktisch im Rahmen der Erwartungen.

Die Entwicklung ist ein Hinweis darauf, dass die Ausgaben der Verbraucher zurückgehen und ein verschärfter Wettbewerb etwa mit Amazon Ebay zu schaffen macht. Ebay-Aktien gaben nachbörslich bis zu acht Prozent nach.