E.ON steigerte 2022 entgegen der Erwartung den Gewinn

Der deutsche Energiekonzern E.ON hat den Gewinn im abgelaufenen Jahr überraschend gesteigert und damit seine eigenen Erwartungen übertroffen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) lag 2022 bei 8,0 (2021: 7,9) Milliarden Euro.

Im November hatte E.ON noch einen Rückgang auf 7,6 bis 7,8 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Der Essener Konzern hatte auf die gestiegenen Strom- und Gaspreise mit Preiserhöhungen reagiert, die sich im zweiten Halbjahr in den Zahlen niederschlagen sollen. Am Ende seien alle Sparten am oberen Ende der Prognosen gelandet, dazu komme ein unerwartet gutes Ergebnis außerhalb des Kerngeschäfts, erklärte das Unternehmen.

Der bereinigte Nettogewinn lag 2022 mit 2,7 (2,5) Milliarden Euro ebenfalls über Vorjahr und deutlich über der jüngsten Prognose von 2,3 bis 2,5 Milliarden.