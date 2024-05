Dutzende Tote bei Luftangriff auf Flüchtlingslager bei Rafah

© APA/APA/AFP/EYAD BABA home Aktuell Nachrichtenfeed

Bei einem israelischen Luftangriff in der Stadt Rafah im Gazastreifen sind nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde 35 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Die Behörde sprach in der Nacht auf Montag von einem "Massaker". Die meisten der Toten seien Frauen und Kinder. In sozialen Medien kursierten Videos, die zeigten, wie Leichen aus brennenden Zelten geborgen wurden. Das UNO-Palästinenserhilfswerk UNRWA sprach von "Hölle auf Erden".

von APA