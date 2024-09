Düster-doppelbödige Saisoneröffnung mit "Hamlet" an der Burg

© APA/APA/BURGTHEATER/LALO JODLBAUER home Aktuell Nachrichtenfeed

Mit einer düsteren, doppelbödigen Inszenierung von Shakespeares "Hamlet" durch Karin Henkel ist das Burgtheater am Donnerstagabend erfolgreich in die erste Saison von Neo-Burgtheaterdirektor Stefan Bachmann gestartet. Die Entscheidung, die Facetten der übermächtigen Titelfigur mit mehreren Schauspielern zu besetzen, ging an dem fast dreistündigen Abend nicht zuletzt durch die eindringlichen Leistungen von Katharina Lorenz, Tim Werths und Benny Claessens voll auf.

von APA