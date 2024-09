DSV übernimmt Bahn-Spedition Schenker

DSV setzte sich damit gegen den zweiten verbliebenen Bieter, den Finanzinvestor CVC, durch. Dieser hatte nach Angaben aus Verhandlungskreisen etwas weniger geboten, wurde jedoch von der Schenker-Gewerkschaft Verdi favorisiert. Diese fürchtet beim Verkauf an DSV einen massiven Abbau von Stellen vor allem in der Verwaltung.

Schenker hat in Deutschland knapp 15.000 Beschäftigte und erzielte mit weltweit insgesamt über 75.000 Mitarbeiter in 130 Ländern zuletzt einen Jahresumsatz von 19 Mrd. Euro. DSV ist vergleichbar groß. Die Bahn will Schenker verkaufen, um sich auf das krisengeschüttelte Kerngeschäft in Deutschland zu konzentrieren und die Schuldenlast von über 30 Mrd. Euro abzubauen.