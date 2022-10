Dow: Gewinn halbierte sich wegen hoher Energiepreise

Die hohen Energiepreise zehren an den Gewinnen des US-Chemiekonzerns Dow. Der Nettogewinn brach im dritten Quartal von 1,68 Mrd. Dollar vor Jahresfrist auf 739 Mio. Dollar (755,8 Mio. Euro) ein, wie Dow am Donnerstag mitteilte. Dazu trug auch eine langsamer als erwartete Erholung der Nachfrage bei. Der Umsatz sank um knapp fünf Prozent auf 14,2 Mrd. Dollar.

Trotz des anhaltenden Kosten- und Lieferkettendrucks konnte Dow die Erwartungen von Analysten übertreffen. Während die Nachfrage in Nordamerika und Asien stabil war, bekam der Konzern einen deutlichen Absatzrückgang in der Region EMEAI, die Europa, den Nahen Osten, Afrika und Indien umfasst, zu spüren. Aufgrund des schwierigen makroökonomischen Umfelds will Dow im kommenden Jahr Einsparungen von einer Milliarde Dollar erzielen. Gleichzeitig habe das Unternehmen aber eine ausreichende Flexibilität für eine "attraktive" Vergütung seiner Aktionäre.