Douglas will nach Zuwächsen deutlich profitabler arbeiten

Die auch in Österreich vertretene, deutsche Parfümeriekette Douglas will nach einem Umsatz- und Gewinnplus und einem guten Start ins wichtige Weihnachtsgeschäft weiter zulegen. "Wir sind aus einer Position der Stärke in das neue Geschäftsjahr gestartet", sagte Douglas-Chef Sander van der Laan am Donnerstag.

von APA