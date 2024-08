Douglas verdiente mehr dank verbesserter Lieferketten

© APA/APA/AFP/ODD ANDERSEN home Aktuell Nachrichtenfeed

Die auch in Österreich tätige deutsche Parfümeriekette Douglas hat dank verbesserter Abläufe bei Lieferungen Kosten gespart und damit im Tagesgeschäft operativ mehr verdient. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im dritten Quartal 2023/24 (April bis Juni) gegenüber dem Vorjahr um 5,6 Prozent auf knapp 163 Mio. Euro, wie das im Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte.

von APA