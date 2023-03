DIW-Institut sieht deutsche Wirtschaft in milde Rezession rutschen

Die deutsche Wirtschaft gleitet dem DIW-Institut zufolge in eine milde Rezession ab. Nachdem das Bruttoinlandsprodukt Ende 2022 um 0,4 Prozent geschrumpft war, muss laut den Forschern für das erste Quartal 2023 mit einem kleinen Minus gerechnet werden. Tritt das ein, würde sich die Wirtschaft in einer "technischen Rezession" befinden, also zwei Quartale in Folge schrumpfen: "Das klingt allerdings dramatischer, als es ist", sagt DIW-Expertin Geraldine Dany-Knedlik.

Das vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) erhobene Konjunkturbarometer liegt im März bei 92,1 Punkten und damit um eineinhalb Punkte niedriger als im Februar. Damit verharrt der Wert für das erste Quartal vorerst deutlich unter der neutralen 100-Punkte-Marke, die für ein durchschnittliches Wachstum steht.

Die deutsche Wirtschaft habe sich im Winter trotz Energiekrise und hoher Inflation gut geschlagen und dürfte nach der kurzen Schwächephase ab dem Frühjahr wieder zulegen, prognostizierte Dany-Knedlik. Laut ihrem DIW-Kollegen Timm Bönke stellen "die vereinzelten Turbulenzen im Bankensektor" allerdings ein Risiko dar: "Auch wenn eine größere Finanzkrise derzeit unwahrscheinlich ist, könnte es zumindest zu einer leichten Verschärfung der Kreditvergabekonditionen und zu einer Einschränkung des Handlungsspielraums aufseiten der Zentralbanken bei der Inflationsbekämpfung kommen."

Nach einer Umfrage des Forschungsinstituts Ifo hat sich trotz des jüngsten Bankenbebens die Stimmung in den Chefetagen deutscher Firmen im März überraschend aufgehellt. Ifo-Experte Klaus Wohlrabe geht vor diesem Hintergrund davon aus, dass eine Winter-Rezession somit unwahrscheinlicher geworden ist.