DIW-Chef: Müssen uns auf Jahre an 3 - 4 % Inflation gewöhnen

Die Inflation wird nach Einschätzung des Ökonomen Marcel Fratzscher für längere Zeit hoch bleiben. "Wir müssen uns in den nächsten fünf Jahren auf Inflationsraten von drei bis vier Prozent einstellen", sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Es gebe zahlreiche Preistreiber wie teurere Rohstoffe, demografische Effekte sowie Lieferkettenprobleme.

Drei bis vier Prozent Inflation müssten wirtschaftlich kein Problem sein. "Damit kann eine Wirtschaft leben, aber es ist sehr wohl ein riesiges Problem für die Zentralbanken." Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt eigentlich eine Inflation von 2 Prozent als Idealwert für die Wirtschaft an.

Der Euro hat sich in dieser Woche unter der psychologisch wichtigen Marke von einem Euro zum Dollar festgesetzt, der sogenannten Parität. Fratzscher verteidigte den Euro aber, wollte nicht von einer Weichwährung sprechen. Er sei stabil und eine erfolgreiche Währung. "Wir haben es zurzeit eher mit einer Dollar-Stärke als mit einer Euro-Schwäche zu tun." Die US-Wirtschaft habe sich in den vergangenen Jahren sehr gut geschlagen. "Europa ist zudem jetzt stärker vom Krieg in der Ukraine betroffen und auch stärker abhängig von russischen Energielieferungen." Eine weitere deutliche Abwertung des Euro sei nicht unbedingt zu erwarten. Die Euroschwäche mache Exporte nach Übersee auch attraktiver, was gerade deutschen Firmen helfen werde.