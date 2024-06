Diva ehrt Diva: Dietrich-Hommage der Lemper in Wien

© APA/APA/DPA/FRANZISKA KRAUFMANN home Aktuell Nachrichtenfeed

Eine der großen deutschen Diven streute am Mittwochabend einer anderen großen Diva musikalische Rosen: Im Wiener Cabaret Vindobona lud Ute Lemper zum "Rendezvous mit Marlene" - also der Dietrich. Als Ausgangspunkt nahm die heute 60-jährige ein dreistündiges Telefonat, das sie als 28-Jährige mit der bereits zurückgezogen in ihrer Pariser Wohnung lebenden Dietrich geführt hatte. Daraus entspinnt sich ein melancholischer Rückblick auf das Leben eines Weltstars.

von APA