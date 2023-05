Disney streicht Pläne für Mitarbeiterkomplex in Florida

Inmitten eines erbitterten Streits mit Floridas Gouverneur Ron DeSantis hat der Unterhaltungsriese Disney Pläne für den Bau eines großen neuen Mitarbeiterkomplexes in dem US-Bundesstaat gestrichen. Angesichts "erheblicher Veränderungen" einschließlich "sich ändernder Geschäftsbedingungen" werde das Projekt im Großraum Orlando aufgegeben, erklärte der Spitzenmanager Josh D'Amaro.

"Das war keine einfache Entscheidung, aber ich denke, es ist die richtige." Disney wollte eigentlich in Orlandos Stadtteil Lake Nona unweit des Freizeitparks "Disney World" einen neuen sogenannten Campus errichten. Dorthin sollten 2000 Mitarbeiter aus dem Bundesstaat Kalifornien, wo Disney sein Hauptquartier hat, zum Leben und Arbeiten entsandt werden.

D'Amaro verkündete nun das Aus für das Projekt. Neben den "sich ändernden Geschäftsbedingungen" verwies er auch auf den Wechsel an der Spitze des Unterhaltungsriesen. Im November war der langjährige Disney-Chef Bob Iger an die Spitze des Konzerns zurückgekehrt und hatte seinen Nachfolger Bob Chapek wieder abgelöst.

Die Streichung des Campus-Projekts erfolgt inmitten eines heftigen Streits mit Gouverneur DeSantis, der sich an einem als schwulenfeindlich kritisierten Gesetz in Florida entzündet hatte. Der damalige Disney-Chef Chapek kritisierte das Gesetz im vergangenen Jahr und stoppte alle politischen Spenden seines Unternehmens in Florida. DeSantis reagierte verärgert - und ließ ein Gesetz beschließen, das den Selbstverwaltungsstatus von "Disney World" einschränkt.