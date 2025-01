Die 82. Golden Globes werden vergeben

© APA/APA/AFP/ETIENNE LAURENT home Aktuell Nachrichtenfeed

In wenigen Stunden werden in Beverly Hills die Gewinner der Golden-Globe-Awards bekannt gegeben. Die Trophäen werden am Sonntagabend (Ortszeit/Montag 2.00 Uhr MEZ) zum 82. Mal verliehen. Zahlreiche Promis, darunter Demi Moore, Sharon Stone, Elton John, Colin Farrell und Michael Keaton werden als Moderatorinnen und Moderatoren auf der Bühne stehen und die Preise verteilen.

von APA