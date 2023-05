Dialysetochter FMC belastet Fresenius

Der deutsche Gesundheitskonzern Fresenius, zu dem auch die österreichische Vamed gehört, ist mit einem deutlichen Ergebnisrückgang ins Jahr gestartet. Der bereinigte operative Gewinn (EBIT) fiel im ersten Quartal um 9 Prozent auf 908 Mio. Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Währungsbereinigt stand ein Minus von 10 Prozent zu Buche. Analysten hatten allerdings mit einem stärkeren Rückgang auf 837,5 Mio. Euro gerechnet.

Belastet wurde Fresenius vor allem von der schwachen Entwicklung der Dialysetochter FMC, deren operatives Ergebnis um ein Viertel einbrach. Die Dekonsolidierung von FMC liege im Plan, sagte Fresenius-Chef Michael Sen. Der Umsatz von Fresenius stieg um fünf Prozent auf 10,2 Mrd. Euro. Den Konzernausblick bestätigte Sen.

FMC soll bis zum Jahresende von einer AG & Co KGaA in eine normale Aktiengesellschaft (AG) umgewandelt werden - dann muss Fresenius das Sorgenkind nicht mehr voll bilanzieren. An der Beteiligung von 32 Prozent will Sen aber vorerst festhalten. FMC hatte erheblich mit den Folgen der Coronapandemie zu kämpfen, in der Dialysepatienten besonders gefährdet waren, und litt noch dazu unter Personalmangel und steigenden Kosten. Künftig will sich Fresenius vor allem auf die Medikamentensparte Kabi sowie die Klinikkette Helios konzentrieren. Auch zur Dienstleistungssparte Vamed geht Sen auf Distanz, sie wird wie auch FMC künftig nur noch als Finanzbeteiligung geführt.

Für 2023 geht Fresenius weiterhin davon aus, dass das bereinigte operative Ergebnis währungsbereinigt bestenfalls stabil bleibt, im schlechtesten Fall aber um einen hohen einstelligen Prozentsatz schrumpft.