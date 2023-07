DHL will mit Übernahme im türkischen Paketmarkt wachsen

Die Deutsche Post DHL verstärkt ihr Paketnetzwerk mit einer Übernahme in der Türkei. Der Konzern mit Sitz in Bonn übernimmt den Paketdienstleister MNG Kargo von einem türkischen Eigner-Konsortium. Über den Kaufpreis hätten beide Seiten Stillschweigen vereinbart, teilte die Deutsche Post am Dienstag mit. MNG Kargo verfügt unter anderem über 27 Sortierzentren in der Türkei und liefert täglich Pakete an rund 600.000 Adressen.

Die Deutsche Post stärke mit der Übernahme das Geschäft im Bereich des ECommerce, betonte der neue Konzernchef Tobias Meyer. Der deutsche Konzern rückt mit der Übernahme unter die fünf größten Paketdienste innerhalb der Türkei auf - verbessern aber auch ihre Position im grenzübergreifenden Handel. Das Land profitiere unter anderem von den Bemühungen unterschiedlicher Produzenten "nach resilienteren Lieferketten", erklärte die Post - also Lieferketten, die nicht mehr nur von einem einzigen Land oder Produzenten abhängig sind. Zudem verfüge die Türkei über eine ausgeprägte Herstellerbasis, wie etwa die stark im Online-Handel aktive Textilindustrie.