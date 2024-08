Devisen (Früh) - Euro bei 1,1119 US-Dollar

© APA/APA/dpa/Hannes P Albert home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh mit Abgaben zum US-Dollar gezeigt. Der Euro hielt um 8.45 Uhr bei 1,1119 Dollar, nachdem er am Vorabend mit 1,1121 Dollar gehandelt worden war.

von APA