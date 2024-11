Deutschland: Wirtschaftsweise halbieren Wachstumsprognose

© APA/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE home Aktuell Nachrichtenfeed

Das als "Wirtschaftsweise" bekannte deutsche Expertengremium hat seine Wachstumsprognose für Deutschland für das kommende Jahr mehr als halbiert. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte dann um lediglich 0,4 Prozent steigen, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Jahresgutachten des Sachverständigenrates. Im Frühjahr waren die fünf Professorinnen und Professoren noch von plus 0,9 Prozent ausgegangen, während die deutsche Regierung mit 1,1 Prozent Wachstum rechnet.