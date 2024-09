Deutschland will sich 2024 zwei Milliarden weniger leihen

Das geplante Volumen ist das niedrigste seit 2020, liegt aber immer noch gut doppelt so hoch wie in den Jahren vor der Corona- und der Energiekrise. 2023 war mit einer halben Billion Euro ein Rekordniveau erreicht worden.

Der überwiegende Teil der Emissionserlöse wird benötigt, um Geld an Investoren zurückzuzahlen. So müssen 2024 rund 343 Mrd. Euro an Tilgungszahlungen für bereits bestehende Schulden des Bundes und seiner Sondervermögen geleistet werden. Dafür wird nun eine Refinanzierung benötigt.

Bundeswertpapiere stehen beispielsweise bei Pensionskassen, Versicherern und Hedgefonds hoch im Kurs. Sie kaufen Anleihen vom Bund und bekommen dafür zuvor festgelegte Zinszahlungen, ehe sie am Laufzeitende ihr verliehenes Geld zurückbekommen. Sie haben aber auch die Möglichkeiten, die Papiere an der Börse zu verkaufen.

Das Risiko ist für die Geldgeber überschaubar: Die großen Ratingagenturen bewerten die Bonität Deutschlands jeweils mit der Bestnote AAA. Das signalisiert Anlegern ein extrem geringes Ausfallrisiko, wenn sie dem deutschen Staat Geld leihen. Dieser wiederum profitiert vom "Triple-A"-Status, da er sich deswegen zu vergleichsweise günstigen Konditionen frisches Geld leihen kann. Die Ratingagentur Fitch bestätigte erst vorige Woche die Bestnote für Deutschland, auch der Ausblick sei "stabil". Die Benotung reflektiere unter anderem Deutschlands breit aufgestellte Wirtschaft, einen robusten Bankensektor und solide Staatsfinanzen, hieß es.