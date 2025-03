Deutschland: Wegen Zoll-Streits auch 2025 Rezession möglich

© APA/APA/dpa/Annette Riedl home Aktuell Nachrichtenfeed

Sollte der Handelsstreit zwischen Europa und den USA eskalieren, droht der deutschen Wirtschaft laut Deutsche-Bundesbank-Präsident Joachim Nagel das dritte Rezessionsjahr. Deutschlands Wirtschaft stagniere, sagte Nagel in einem BBC-Interview. "Nun befinden wir uns einer in einer Welt mit Zöllen, somit können wir womöglich eine Rezession in diesem Jahr erwarten, wenn die Zölle wirklich kommen", sagte Nagel. Die Lage sei herausfordernd.

von APA