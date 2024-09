Deutschland: Mehr Exporte und Importe im Juli

© APA/APA/dpa/Christian Charisius home Aktuell Nachrichtenfeed

Deutsche Unternehmen haben im Juli mehr Waren exportiert. Mit einem kalender- und saisonbereinigten Wert von 130 Mrd. Euro lagen die Ausfuhren um 1,7 Prozent über dem Vormonat Juni, so das Statistische Bundesamt. Stärker legten die Importe nach Deutschland mit einem Plus von 5,4 Prozent in der Monatsfrist zu. Mit einem Wert von 113,2 Mrd. Euro liegen sie aber weiterhin unter dem Wert der Exporte.

von APA