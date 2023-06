Deutschland: Intel wird genug Arbeitskräfte finden

Das deutsche Wirtschaftsministerium sieht keine Probleme für den US-Konzern Intel, rund 3.000 Arbeitskräfte für seine geplanten zwei Chipfabriken in Magdeburg zu finden. "Die Bundesregierung geht davon aus, dass Intel in der Lage sein wird, alle vorgesehenen Arbeitsplätze besetzen zu können", heißt es in einer der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der Linken-Fraktion.

Neben inländischen Beschäftigten würden auch Arbeitskräfte aus dem Ausland in Betracht kommen. "Im Rahmen der gesetzlichen Fördermöglichkeiten könnten Einstellungen besonderer Personengruppen finanziell unterstützt werden." Man wisse, dass Intel im Austausch mit der Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland - einem Zusammenschluss wissenschaftlicher Institute - und mit Hochschulen in Sachsen-Anhalt stehe.

In der 23-seitigen Antwort verweist das Wirtschaftsministerium bei Fragen nach Investitionen, Kosten und genauen Plänen immer wieder auf das Unternehmen selbst. Die deutsche Regierung gehe davon aus, dass Intel in Magdeburg "hochinnovative Chips" für den europäischen Markt produzieren wird. "Am Standort Magdeburg werden voraussichtlich Chips mit Leading-Edge-Technologie, d.h. mit besonders kleinen Strukturgrößen produziert", heißt es. Diese sogenannten Logikchips könnten etwa in Datenzentren und den Bereichen Künstliche Intelligenz und Autonomes Fahren eingesetzt werden. Davon könne etwa die deutsche Automobilindustrie profitieren.