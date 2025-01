Deutschland: Industrieproduktion steigt überraschend stark

© APA/APA/dpa/Jörg Sarbach home Aktuell Nachrichtenfeed

Lichtblick für die angeschlagene deutsche Industrie: Im November ist die Produktion nach zwei Rückschlägen in Folge wieder gestiegen. Die Fertigung in den Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes legte im Monatsvergleich um 1,5 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. In den beiden Vormonaten Oktober und September war die Produktion noch jeweils gesunken.

von APA