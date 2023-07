Deutschland will Chip-Investitionen mit 20 Mrd. Euro fördern

Deutschland will Investitionen in der Chipbranche in den kommenden Jahren mit rund 20 Milliarden Euro anschieben. Das teilte das Grünen-geführte Wirtschaftsministerium am Dienstag auf Anfrage mit. Ab 2024 solle die Halbleiterförderung aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) finanziert werden. Hier arbeitet die Regierung derzeit an den Details zum neuen Wirtschaftsplan. Dieser soll früheren Angaben zufolge spätestens Mitte August fertig werden.

Konkrete Fördersummen für einzelne Projekte könnten erst nach der jeweiligen Genehmigung der Staatshilfen durch die Europäische Kommission mitgeteilt werden, so das Ministerium. Bekannt sind bereits Förderungen von Infineon in Dresden und Intel in Magdeburg. "Weiterhin hat der taiwanische Halbleiter-Hersteller TSMC Interesse an einer Investition in eine Halbleiterfertigung in Deutschland bekundet." Das Wirtschaftsministerium sei mit dem Unternehmen im engen Austausch.