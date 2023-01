Deutsches Start-up Personio visiert Börsengang ab Ende 2024 an

Der deutsche Personalmanagement-Softwareanbieter Personio peilt einen Börsengang an. "Unser klares Ziel ist der Börsengang. Ende 2024 ist dafür der frühestmögliche Zeitpunkt", sagte Mitgründer und Vorstandschef Hanno Renner der "WirtschaftsWoche". Mit der bevorstehenden Umwandlung in eine Europa-AG (Societas Europaea, SE) schaffe Personio die Voraussetzungen für den Gang an den Kapitalmarkt.

Das 2015 gegründete Unternehmen gilt als zweit-wertvollstes deutsches Start-up hinter Celonis. Personio wurde in einer Finanzierungsrunde Mitte 2022 mit 8,5 Mrd. Dollar (8,1 Mrd. Euro) bewertet.

Renner würde Personio nach eigener Aussage am liebsten in Deutschland an die Börse bringen, fordert dafür aber gesetzliche Änderungen. Wie in den USA müssten Ausnahmen vom Prinzip "eine Aktie - eine Stimme" zugelassen werden. "Es muss die Möglichkeit unterschiedlicher Stimmrechtsklassen geben, um eine etwaige feindliche Übernahme verhindern zu können", sagte Renner.