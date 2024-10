© APA/APA/dpa-Zentralbild/Britta Pedersen home Aktuell Nachrichtenfeed

Lichtblick für die angeschlagene deutsche Wirtschaft: Die Stimmung in den Chefetagen der Unternehmen hat sich im Oktober überraschend deutlich aufgehellt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex als wichtigstes deutsches Konjunkturbarometer stieg von 85,4 auf 86,5 Zähler, wie das Ifo-Institut am Freitag zu seiner Umfrage unter rund 9.000 Führungskräften mitteilte. Zuvor hatte es vier Rückgänge in Folge gegeben. Befragte Ökonomen hatten mit 85,6 Zähler gerechnet.