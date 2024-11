Der deutsche Schriftsteller und Georg-Büchner-Preisträger Jürgen Becker ist tot. Er starb am Donnerstag (7. November) in Köln im Alter von 92 Jahren, wie sein Verlag Suhrkamp am Sonntag mitteilte. Becker war in den 1960er-Jahren zunächst als Autor experimenteller Texte bekannt, bevor er sich stärker der Lyrik widmete. In seinem Werk hat er auch Erinnerungen an seine ostdeutsche Kindheit verarbeitet. Becker wurde für sein Schreiben vielfach ausgezeichnet.

von APA