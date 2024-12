© APA/APA/Deutsche Presse-Agentur GmbH/Georg Wendt home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Metallkonzern Aurubis will seinen Aktionären nach einem Gewinnanstieg für das vergangene Jahr eine höhere Dividende zahlen. So sollen mit 1,50 Euro je Aktie zehn Cent mehr ausgeschüttet werden als im Vorjahr, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit.