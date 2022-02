Deutscher Exporte im Vorjahr über Vorkrisenniveau gestiegen

Der deutsche Export hat nach einer Aufholjagd im vergangenen Jahr das Niveau vor der Coronakrise deutlich überschritten. Die Warenausfuhren stiegen gegenüber dem Jahr davor kräftig um 14,0 Prozent auf 1.375,5 Mrd. Euro, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Sie lagen damit um 3,6 Prozent über dem Niveau des Vorkrisenjahres 2019. Die Importe legten um 17,1 Prozent auf 1.202,2 Mrd. Euro zu und überschritten ebenfalls das Niveau des Jahres 2019.

Zum Jahresende 2021 gab es bei den Ausfuhren ein Plus von 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat November. Im Vergleich zu Dezember 2020 legten die Exporte um 15,6 Prozent zu. Im Corona-Krisenjahr 2020 waren die Warenausfuhren insgesamt um 9,1 Prozent eingebrochen, die Importe schrumpften um 7,0 Prozent.

Größter Einzelmarkt für Waren "Made in Germany" waren den Angaben zufolge im vergangen Jahr erneut die USA, gefolgt von China und Frankreich. Die Exporte in die USA wuchsen um 18,0 Prozent auf 122,1 Mrd. Euro. Die Ausfuhren nach China legten um 8,1 Prozent auf 103,6 Mrd. Euro zu, jene nach Frankreich um 12,6 Prozent auf 102,3 Mrd. Euro. Die meisten Importe kamen 2021 aus der Volksrepublik China. Von dort wurden Waren im Wert von 141,7 Mrd. Euro eingeführt, ein Plus von 20,8 Prozent zum Vorjahr.

Am Jahresende zeigten sich die Exporteure in überraschend guter Form: Im Dezember legten die Ausfuhren um 0,9 Prozent zum Vormonat zu. Ökonomen hatten mit einem leichten Rückgang von 0,2 Prozent gerechnet.