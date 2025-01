Deutscher Einzelhandel machte 2024 mehr Umsatz

Die deutschen Einzelhändler haben ihren Umsatz im vergangenen Jahr gesteigert. Er sei voraussichtlich um 2,7 Prozent im Vergleich zu 2023 gewachsen, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch zu seiner ersten Schätzung mit. Preisbereinigt (real) fiel der Umsatzzuwachs mit 1,3 Prozent zwar nicht ganz so deutlich aus. Allerdings ist dies das erste Plus nach zuvor zwei Minus-Jahren in Folge.

von APA