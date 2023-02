Deutscher Außenhandel mit Afrika auf Rekordniveau

Der deutsche Handel mit Afrika hat im Vorjahr ein Rekordniveau erreicht. Das Außenhandelsvolumen habe mit 59,8 Mrd. Euro um 21,3 Prozent höher gelegen als 2021, wie der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft mitteilte. Die Exporte auf den Kontinent legten dabei um 14,5 Prozent auf 26,4 Mrd. Euro zu, die Importe von dort sogar um 27,4 Prozent auf 33,4 Mrd. Euro.

"Für uns zeigen die Zahlen, dass afrikanische Länder für die deutsche Wirtschaft an Bedeutung gewinnen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Afrika-Vereins, Christoph Kannengießer. Die dortigen Länder hätten ein wachsendes Interesse an der Zusammenarbeit mit Deutschland.

Die deutschen Unternehmen rechnen mit einer Fortsetzung des positiven Trends in diesem Jahr. In einer Umfrage des Vereins waren diese zu mehr als 63 Prozent mit ihren Afrika-Aktivitäten zufrieden, während 43 Prozent verstärkt in ihr Afrika-Geschäft investieren wollen. "Die neuen Rekordzahlen zeigen auch, dass deutsche Unternehmen trotz wirtschaftlichem Krisenmodus bei ihrem Afrika-Geschäft an die Vorkrisenjahre 2018 und 2019 anknüpfen konnten", sagte Kannengießer mit Blick auf die Coronapandemie.