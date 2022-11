Deutsche Wirtschaftsweise erwarten Rezession

Angesichts der Energiekrise droht laut den Wirtschaftsweisen eine Rezession in Deutschland, durch die sich die EZB jedoch nicht vom Kurs der Zinserhöhungen abhalten lassen sollte. Für 2023 erwartet der Sachverständigenrat in seinem am Mittwoch vorgelegten Gutachten einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,2 Prozent nach einem prognostizierten Plus von 1,7 Prozent im laufenden Jahr.

Beide Zahlen waren bereits im Voraus durchgesickert: Reuters hatte unter Berufung auf Insider darüber berichtet. Die deutschen Weisen sind damit weit optimistischer als etwa der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK), der für nächstes Jahr einen Konjunktureinbruch von rund drei Prozent befürchtet.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) um die Münchner Ökonomin Monika Schnitzer rechnet mit einer Inflationsrate von 8,0 Prozent für das laufende Jahr und nur einer leichten Abschwächung auf 7,4 Prozent für 2023. Hohe Inflationsraten dämpften das Wirtschaftswachstum und könnten sich negativ auf den Arbeitsmarkt auswirken, warnten die Weisen. Sie können auch die Finanzierungs- und Investitionsentscheidungen der Unternehmen nachteilig beeinflussen. "Die EZB muss daher weiterhin entschlossen handeln", erklärt SVR-Mitglied Ulrike Malmendier. "Die Kunst dabei ist, die Zinsen mit Augenmaß zu erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen, ohne dass die Konjunktur übermäßig einbricht."