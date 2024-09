Deutsche Wirtschaft wächst auch im Sommerquartal nicht

© APA/APA/dpa/Annette Riedl home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Konjunkturflaute in Deutschland zieht sich der Deutschen Bundesbank zufolge durch das zu Ende gehende Sommerquartal. "Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiter in schwierigem Fahrwasser", heißt es in ihrem Monatsbericht. Das Bruttoinlandsprodukt könne von Juli bis September stagnieren oder erneut etwas zurückgehen, nachdem es im Frühjahr bereits um 0,1 Prozent geschrumpft ist.

von APA