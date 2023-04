Deutsche Wirtschaft im 1. Quartal leicht gewachsen

Die lange befürchtete Winterrezession in Deutschland ist der Bundesbank zufolge durch ein leichtes Wachstum in den ersten drei Monaten dieses Jahres ausgeblieben. "Die deutsche Wirtschaft schlug sich im ersten Quartal 2023 besser als noch vor einem Monat erwartet und erhöhte ihre Aktivität vermutlich wieder etwas", heißt es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht.

Das deckt sich mit einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters unter 24 Banken-Volkswirten: Diese rechnen für Jänner bis März mit einem leichten Anstieg des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 0,2 Prozent, nachdem es im vierten Quartal 2022 noch um 0,4 Prozent gesunken war. Bei zwei Minus-Quartalen in Folge sprechen Fachleute von einer "technischen Rezession". Das Statistische Bundesamt veröffentlicht am Freitag eine erste Schätzung zum Abschneiden im ersten Vierteljahr.

Zwar belastete nach Einschätzung der Bundesbank die anhaltend hohe Inflation den privaten Verbrauch und die konsumnahen Dienstleister auch zu Jahresbeginn. "Die Industrie erholte sich jedoch stärker als angenommen", hieß es zugleich. "Die wieder niedrigeren Energiepreise stützten unmittelbar die energieintensive Produktion, die Lieferengpässe bei Vorprodukten lösten sich weiter auf, und die Nachfrage zog wieder merklich an."

Auch in der Baubranche stieg die Produktion nach Prognose der Bundesbank kräftig, obwohl die Nachfrage nach Bauleistungen weiterhin erheblich durch die gestiegenen Baupreise und Finanzierungskosten gedämpft wurde.