Deutsche Wirtschaft schrumpfte Ende 2021 kaum

Die Omikron-Welle hat die deutsche Wirtschaft am Jahresende 2021 weniger stark ausgebremst als ursprünglich befürchtet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte zwischen Oktober und Dezember nur um 0,3 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte.

Eine frühere Schätzung hatte noch ein Minus von 0,7 Prozent ergeben. Waren bis vor kurzem die Aussichten auf eine anziehende Konjunktur im Frühjahr noch sehr gut, sorgt die geopolitische Lage nun für Risiken. "Mit dem Krieg in der Ukraine ist die zügige Erholung der deutschen Wirtschaft in Gefahr", sagte Volkswirt Sebastian Dullien vom IMK-Institut. "Die noch einmal massiv gestiegenen Energiepreise drohen die Kaufkraft der Haushalte zu belasten."

Besonders die Ausgaben der Verbraucher sanken Ende 2021 um 1,8 Prozent, während die staatlichen Konsumausgaben um 1,0 Prozent stiegen. Die Bauinvestitionen stagnierten zum Sommer und die Importe wuchsen um 5,1 Prozent, während die Exporte um 4,8 Prozent zulegten. Unter dem Strich schob der Außenhandel das Wirtschaftswachstum leicht an, während die Inlandsnachfrage bremste. Es war der erste Rückgang des BIP seit Anfang 2021. Viele Fachleute gehen davon aus, dass die Coronawelle mit der hoch ansteckenden Omikron-Variante die Konjunktur auch im laufenden ersten Quartal belastet. So könnte es zu einer technischen Rezession kommen - wenn die Wirtschaftskraft in zwei Vierteljahren in Folge sinkt.