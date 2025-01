Deutsche Verbraucherstimmung schwach

© APA/APA/dpa/Arne Dedert home Aktuell Nachrichtenfeed

In den vergangenen Monaten haben Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland ihre lang anhaltende Kaufzurückhaltung nur etwas aufgegeben. Insbesondere im Weihnachtsgeschäft schlugen sie mehr zu als erwartet, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) mitteilte. Insgesamt rund 123,5 Mrd. Euro gaben die Menschen online und in den Geschäften demnach aus. Das waren preisbereinigt (real) etwa 1,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

