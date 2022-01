Deutsche Verbraucherstimmung im Jänner etwas aufgehellt

Ungeachtet der rasant steigenden Infektionszahlen im Zuge der Omikron-Welle hat sich die Stimmung der Verbraucher zum Jahreswechsel etwas aufgehellt. Im Vergleich zum Dezember verbesserten sich im Jänner sowohl die Konjunktur- und Einkommenserwartung als auch die Anschaffungsneigung, teilte das Nürnberger Konsumforschungsunternehmen GfK auf Grundlage seiner monatlichen Erhebung mit. Trotz der leichten Verbesserung werde die Kauflust aber immer noch von der Pandemie gebremst.

Im Herbst war das Konsumklima in Deutschland zwei Monate in Folge spürbar zurückgegangen. Immer noch sei die Sparneigung ausgeprägt - und verhindere derzeit einen deutlicheren Anstieg des Konsumklimas. Die Deutschen gingen aber wieder von steigenden Einkommen aus. Zum einen glaube eine Mehrheit an für die Verbraucher günstige Tarifabschlüsse. Zum anderen hofften offenbar viele auf eine Entspannung bei der Preissteigerung.

"Trotz steigender Inzidenzen und Inflation zeigen sich die Verbraucher zu Jahresbeginn wieder etwas optimistischer", sagte der GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl. Die Hoffnungen ruhen vor allem auf den Preisen. Die zuletzt starke Inflation könnte sich etwas abflachen, weil im Jänner 2021 die Mehrwertsteuer-Absenkung ausgelaufen war. Trotz dieses Basis-Effekts bleibe die Preiserwartung der Konsumenten deutlich höher als in den letzten Jahren, sagte Bürkl. "Zudem gehen die Experten davon aus, dass bei der pandemischen Lage im Frühjahr eine Entspannung zu erwarten ist, die zur Rücknahme einer Reihe von Beschränkungen führen wird", betonte er.